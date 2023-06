[Appel à candidatures] Participez à notre École d’été de l’écriture et du journalisme

Nous sommes heureux de vous annoncer le lancement, en partenariat avec la Fondation Vallet, de la première édition de notre École d’été de l’écriture et du journalisme autour du thème « Décrire les lieux, écrire les mondes ». Cette initiative unique a pour ambition de rassembler des jeunes passionnés issus de différents pays africains pour leur offrir une expérience exceptionnelle.

Un véritable laboratoire d’idées

Jeune Afrique a la volonté de contribuer à former une nouvelle génération de journalistes africains. La Fondation Vallet, quant à elle, offre depuis plus de vingt ans des bourses d’excellence au Bénin, au Vietnam et en France. Avec le soutien de l’ONG Bénin Excellence, la fondation a réussi à déployer au Bénin le plus grand réseau de bibliothèques d’Afrique francophone, avec environ 11 000 lecteurs par jour. C’est donc tout naturellement que Jeune Afrique Media Group et la Fondation Vallet ont travaillé main dans la main à la construction d’une école d’été destinée aux amoureux de l’écriture et du journalisme.

L’École d’été de l’écriture et du journalisme ouvrira ses portes du 7 au 25 août à la Bibliothèque Bénin Excellence de Cotonou. Discussions approfondies, enquêtes de terrain, couverture journalistique, rencontres avec des professionnels : ce sera la naissance d’un véritable laboratoire d’idées !

Nouvelles écritures et techniques du métier

Durant cet événement de trois semaines, les participants bénéficieront d’un programme complet allant des nouvelles écritures (vidéos, podcasts) aux ateliers pratiques (croisement de sources, cadrage d’un sujet), en passant par la formation aux journalismes politique et économique. Cela leur permettra de se familiariser avec les techniques et les outils utilisés par les journalistes professionnels.

Vous êtes étudiant ou professionnel et vous aspirez à écrire et à devenir journaliste ? Téléchargez le dossier de présentation de l’école (https://eeej.fondationvallet.org) et envoyez votre dossier de candidature à eeej@nyota.co avant le 25 juin à minuit, heure GMT.