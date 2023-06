Le géant du négoce Bunge absorbe son concurrent Viterra pour 8 milliards

Le géant américain du négoce agricole Bunge a scellé un accord pour racheter son concurrent Viterra pour plus de huit milliards de dollars, a-t-il annoncé ce 13 juin, se rapprochant de ses rivaux dans un secteur dominé par quatre mastodontes internationaux, les « ABCD », dont B pour Bunge.

Le spécialiste de la transformation des graines oléagineuses et notamment du soja, qui s’est initialement développé en Amérique du Sud en 1923, va absorber cette société originaire du Canada contrôlée par le géant suisse des matières premières Glencore.

Bunge met ainsi la main sur un groupe implanté au Canada, en Australie et en Europe, et « très spécialisé » dans d’autres cultures comme le blé et l’orge, ce qui lui permettra de se diversifier, explique Damien Vercambre, du cabinet Inter-Courtage.

Secteur ultra-concentré

Déjà présent dans près de 40 pays, dont trois pays d’implantation en Afrique (Afrique du Sud, Burkina Faso, Égypte), il renforce aussi son poids dans le secteur ultra-concentré du négoce de matières premières agricoles, dominé par quatre géants : Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill et Louis-Dreyfus, surnommés « ABCD ».

Méconnus du grand public, ces négociants contrôlent « 70 à 90 % du commerce mondial des céréales », selon l’économiste canadienne Jennifer Clapp. Ils possèdent aussi des terres, fournissent semences et engrais aux fermiers, achètent leurs céréales puis les transportent par bateaux. Ils les stockent, les revendent et les transforment parfois en produits alimentaires destinés aux hommes ou aux animaux.

Avec son chiffre d’affaires cumulé à celui de Viterra, soit 121 milliards de dollars en 2022, Bunge pourrait dépasser son rival américain ADM et se rapprocherait du leader Cargill (165 milliards de dollars l’an dernier), basé lui aussi aux États-Unis.

Résister aux chocs climatiques

Le rapprochement de Viterra et Bunge, qui ont des activités « très complémentaires », renforcera la présence du groupe dans le monde et permettra de diversifier les variétés de cultures, a-t-il fait valoir, ce qui le rendra plus résistant face aux chocs et aux risques climatiques.

Depuis 2021, les « ABCD » ont réalisé des bénéfices exceptionnels grâce à la flambée des prix du blé, du maïs ou des huiles végétales, sur des marchés bouleversés par la pandémie puis par la guerre en Ukraine. Les cours sont depuis redescendus, mais restent historiquement élevés.

Pour financer la transaction, les actionnaires de Viterra recevront environ 65,6 millions d’actions de Bunge, d’une valeur estimée à 6,2 milliards de dollars. Ils recevront aussi 2 milliards de dollars en numéraire. Bunge reprend par ailleurs à son compte la dette de Viterra, de 9,8 milliards de dollars. « La fusion devrait être finalisée au milieu de l’année 2024 », sous réserve notamment de « l’obtention des autorisations réglementaires », a précisé Bunge. Son PDG actuel, Greg Heckman, dirigera le groupe.

