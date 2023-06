L’alliance entre Bédié et Gbagbo à l’épreuve des investitures pour les locales

Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo ont décidé d’unir leurs forces pour les municipales et les régionales du 2 septembre prochain. Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et le Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), les formations politiques des deux anciens chefs d’État, ont mis en place une commission paritaire composée de 24 membres – douze de chaque parti – pour évoquer, notamment, la liste électorale et les différentes candidatures.