Yoweri Museveni dément les rumeurs de son décès

Âgé de 78 ans et au pouvoir depuis 37, Yoweri Museveni vient d’annoncer qu’il prenait son « deuxième congé forcé au cours des 53 dernières années, depuis 1971 ». Si le chef de l’État ougandais n’est arrivé au pouvoir qu’en 1986, il prend 1971 comme référence, car c’est le début de sa participation à la lutte contre le dictateur Idi Amin Dada. Et l’actuel président de rassurer en précisant qu’il a délégué ses fonctions au Premier ministre Robinah Nabbanja.

Alors que l’Ouganda a supprimé ses mesures sanitaires de voyage liées au coronavirus depuis le 7 mars 2023, c’est bien une infection au Covid-19 qui a conduit le président à se confiner, officiellement soucieux de se plier aux procédures opérationnelles du pays. Deux des trois échantillons prélevés sur lui s’étaient révélés négatifs, avant que le troisième ne donne un résultat positif, le 7 juin. Selon le ministère de la Santé, l’Ouganda a enregistré 170 255 cas d’infection et 3 632 décès, depuis le début de la pandémie.

Viralité sur les réseaux sociaux

Si les chefs d’État rechignent souvent à communiquer sur leur santé, Museveni se devait de couper court à des rumeurs annonçant, sur les réseaux sociaux, son hospitalisation en soins intensifs puis son décès suite à des complications. Pour ce faire, il n’hésite pas à donner moult détails : « Initialement, j’ai ressenti de légères douleurs musculaires, typiques de la grippe habituelle ». Ou encore : « La nuit dernière, j’ai dormi sans problème pendant 10 heures ». Et de préciser, sur son compte Twitter officiel, que les effets d’une infection contractée à la gorge se sont estompés.

Dans un pays où s’est accrue la répression des opposants et autres activistes et où la Constitution a été opportunément modifiée pour le maintien au pouvoir du président, le problème de santé de Museveni a suscité des réactions mitigées, sur les réseaux sociaux.

Comme d’autres chefs d’État aux règnes longs et à la gouvernance plutôt opaque, le président ougandais est un habitué des rumeurs macabres. Le 10 mai 2021, c’est le site “Un Congo Uni” qui relayait l’infox selon laquelle Yorewi Museveni était mort… Pour l’heure, le confiné conseille à chacun de se faire vacciner contre le coronavirus et affirme que, de son côté, « Grâce à Dieu, tout va bien ». Le mois dernier, l’Organisation mondiale de la santé estimait d’ailleurs que le Covid-19 n’était plus une urgence sanitaire mondiale, tout en admettant que le virus continuerait de muter.