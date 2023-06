Le M23 toujours à Bunagana, un revers pour Kinshasa

Ce 13 juin, Félix Tshisekedi fête ses 60 ans. Hasard du calendrier, ce jour coïncide aussi avec le premier anniversaire de la prise de Bunagana par le M23, une rébellion que Kinshasa et l’ONU accusent le Rwanda de soutenir – ce que Kigali continue de démentir.

Les premières semaines, le mouvement citoyen Lucha a entrepris un décompte des jours dans l’espoir de voir l’armée congolaise reconquérir sans délai cette cité stratégique du Nord-Kivu, lovée au pied du volcan Sabyinyo et située à une centaine de kilomètres de la ville de Goma, à la frontière avec l’Ouganda. Mais un an plus tard, c’est le statu quo. Première localité majeure à tomber sous le contrôle du M23, Bunagana est le symbole de la crise qui oppose Kigali et Kinshasa et de l’impasse dans laquelle stagne la sous-région.