« Trouver Jésus après 40 jours de jeûne à mort » : des adeptes ougandais d’une secte rapatriés d’Éthiopie

Quelque 80 adeptes de la Church Christ Disciples s’étant rendus en février en Éthiopie pour trouver le salut en jeûnant jusqu’à la mort ont été rapatriés, ont affirmé le 13 juin les autorités ougandaises. Leur pasteur, Simon Opolot, leur avait promis qu’ils y trouveraient Jésus après 40 jours de privation.

« En travaillant avec le gouvernement éthiopien, nous avons pu organiser leur rapatriement et ils sont tous sains et saufs en Ouganda », a affirmé Simon Mundeyi, porte-parole du ministère ougandais des Affaires intérieures. Le pasteur n’avait pas encore été arrêté. « Il a été mis sur la liste des personnes recherchées, et il sera appréhendé », a précisé Simon Mundeyi.

Ce dernier a indiqué que les adeptes, originaires de la région de Soroti, à environ 300 kilomètres au nord-est de la capitale Kampala, avaient vendu tous leurs biens au motif que la fin du monde était proche.

Suicides collectifs

En 2000, plus de 700 adeptes de la secte d’origine protestante de la « Restauration des Dix Commandements de Dieu » sont morts en Ouganda au cours de cérémonies de suicides collectifs ou tués par les responsables de la secte. Quelque 300 adeptes ont été brûlés vifs dans leur église barricadée de l’extérieur à Kanungu, dans le sud-ouest du pays, tandis que la police a exhumé les corps de 400 personnes, principalement des femmes et des enfants, entassées dans des fosses communes.

Au Kenya voisin, plus de 250 personnes ont été retrouvées mortes jusqu’à présent depuis avril dans la forêt de Shakahola, où se réunissaient les adeptes d’une secte évangélique prônant le jeûne extrême pour « rencontrer Jésus ». Le leader du culte, Paul Nthenge Mackenzie, ancien chauffeur de taxi qui s’est proclamé pasteur, a été arrêté et est poursuivi pour « terrorisme ».

