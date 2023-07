Du star-system à la prison… La chute de Godwin Emefiele, gardien déchu du Trésor des Nigérians

Le 4 août 2021, Godwin Emefiele était sur le toit du monde. En ce jour de son 60e anniversaire, les PDG de banques, les capitaines d’industrie et les gouverneurs d’État ont publié des annonces dans des journaux importants pour le couvrir d’éloges.

Jusqu’au sommet de l’État, on lui a rendu hommage. Dans son discours, le président Muhammadu Buhari a déclaré : « En tant que gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, vous avez rendu un service désintéressé à votre pays à un moment particulièrement difficile de notre développement économique, et je salue votre engagement, votre passion et votre ténacité ». Pour couronner le tout, Godwin Emefiele a emmené sa famille et ses amis en jet privé à une fête exclusive à Montego Bay, en Jamaïque, une station balnéaire connue pour ses terrains de golf et ses superstars comme Jay-Z et Beyonce. Certains des plus riches hommes d’affaires du Nigeria ont assisté à la fête.