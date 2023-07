Charles Blé Goudé : « Le jour où j’ai été définitivement acquitté par la CPI »

« Ce 31 mars 2021, Laurent Gbagbo et moi étions dans l’incertitude. Nos vies se jouaient ce jour-là. Nous étions suspendus aux lèvres d’un juge que nous ne connaissions pas. Mes amis, mes camarades et mes parents étaient venus me soutenir. Nous avons passé la journée ensemble en attendant 14h30, heure à laquelle j’étais convoqué à la Cour pénale internationale (CPI). Tout a été filmé, de mon domicile à la cour.

« Cela commençait mal… »