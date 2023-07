Quand Faure et Kpatcha Gnassingbé s’affrontaient pour l’héritage de leur père

DES FRATRIES À L’ÉPREUVE DU POUVOIR (2/4) – C’est l’histoire d’une querelle d’héritage comme en connaissent de nombreuses familles. Sans doute aurait-ce pu n’être qu’une banale rivalité fraternelle si l’héritage en question n’avait été le fauteuil présidentiel, que le père avait occupé pendant près de quatre décennies.

Quatre années les séparent. Nés de mères différentes, l’un en 1966 et l’autre en 1970, Faure Essozimna et Kpatcha Gnassingbé sont les plus connus des enfants de Gnassingbé Eyadéma. Au président togolais, décédé en février 2005 à bord de l’avion qui l’emmenait se faire soigner en France, les rumeurs les plus généreuses ont prêté plusieurs dizaines d’héritiers. Une nombreuse progéniture, dont on ne connaît que quelques noms.