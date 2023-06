Paiement, santé, numérique… Zlecaf, le bilan de l’an III

Il est midi trente au marché Kermel de Dakar. Sur les étals, près des feuilles de manioc broyées, haricots blancs et bissap, se mêlent des coupons de tissus colorés, masques ethniques, statuettes et autres tableaux… Outre les produits frais et ceux issus de l’artisanat local, nombreux sont les objets qui proviennent de Chine, à plus de 11 000 kilomètres du Sénégal. Le constat est similaire sur le reste du continent, avec des exportations chinoises vers l’Afrique qui représentent près de 165 milliards de dollars en 2022, selon des données publiées par l’administration générale de la douane chinoise. La Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) pourrait-elle remédier à cette situation ?

« Voie véritablement transformatrice et source de prospérité pour les Africains », selon le secrétaire général de l’ONU António Guterres. « Opportunité fiable et crédible » pour le directeur