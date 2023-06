Paul Biya annoncé à Paris, au sommet pour un nouveau pacte financier mondial

Paul Biya devrait prendre part, sauf annulation de dernière minute, au sommet pour un nouveau pacte financier mondial organisé sous les auspices de l’Élysée, les 22 et 23 juin. Les services spécialisés du palais d’Etoudi s’activent pour préparer ce déplacement du chef de l’État camerounais. Ce dernier a d’ailleurs déployé une intense activité diplomatique ces dernières semaines.

Vingt-six lettres de créance

En effet, entre le 2 et 9 juin, Paul Biya a reçu les lettres de créance de 26 ambassadeurs. Certains de ces diplomates attendaient depuis plus d’un an de pouvoir les lui présenter. Nommé le 21 mars 2022, l’Américain Christopher John Lamora a finalement pu effectuer cette formalité le 7 juin dernier, tout comme l’Égyptienne Dalia Fayez Farag Ghubrial, désignée à la même période et accueillie le même jour au palais d’Etoudi pour présenter ses lettres de créance.

Le Français Thierry Marchand a dû lui aussi travailler pendant neuf mois avant de pouvoir enfin officialiser son accréditation. Quant à Philippe Van Damme, ambassadeur-chef de délégation de l’Union européenne, il aurait pu quitter le Cameroun sans jamais sacrifier à ce rituel, lui qui connaît déjà son remplaçant désigné, le Français Jean-Marc Châtaigner, en poste en RD Congo. Ce dernier va poser ses valises à Yaoundé sous peu.