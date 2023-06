[Enquête vidéo] Wagner, les nouveaux pilleurs de l’Afrique

Cette vidéo est réservée aux abonnés. © MONTAGE JA : Pool/Wagner Group/Planet Pix/ZUMA/REA ; AFP ; ASHLEY GILBERTSON/The New York Times-REDUX-REA ; ADOBESTOCK

Encore et toujours Wagner. Depuis son arrivée sur le continent africain et plus encore depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, le groupe paramilitaire russe fait l’objet d’une attention médiatique particulière. Cet intérêt prononcé est parfois critiqué, voire incompris par nos propres lecteurs.

Si nous avons décidé de consacrer une nouvelle enquête au groupe d’Evgueni Prigojine, c’est que son fonctionnement, proche de celui du crime organisé, est unique en son genre. Au-delà de ses activités militaires aux côtés des forces armées centrafricaines ou maliennes, Wagner a ouvert un autre front. Économique celui-là.