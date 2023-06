En Espagne, les fake news visant les Marocains se multiplient

« Ici vous avez un migrant mineur marocain non accompagné, de Canet de Mar. Voici ceux à qui on va donner de l’argent jusqu’à leurs 23 ans. Et pour ne rien arranger […] les médias n’en parleront pas », écrit en 2019 Rafael, policier de son état, dans un tweet qui a été vu près de 22 000 fois.

La vidéo correspondante montre pendant 45 secondes un homme rouant de coups de pied une femme jusqu’à ce qu’elle perde connaissance, avant de baisser son pantalon pour l’agresser sexuellement.

La scène se déroulait… en Chine

Si les images sont authentiques, il s’avère après vérification que la scène se déroule… en Chine, et non en Catalogne, et rien n’indique que l’auteur des coups soit d’origine marocaine. Coutumier des publications racistes et xénophobes, l’internaute ayant partagé la vidéo n’est plus, depuis le 12 mai dernier, membre de la Guardia Civil. Sa hiérarchie a en effet décidé de l’exclure de ses rangs pour diffusion de fausses informations.

Une décision prise à la suite de la condamnation du prévenu à quinze mois de prison avec sursis et 1 620 euros d’amende, en novembre 2022, par le tribunal de Barcelone. Dans son jugement, la cour a considéré qu’il était « mû par son animosité et son rejet des immigrés étrangers d’origine marocaine ». C’est la première fois qu’un citoyen espagnol fait l’objet de telles sanctions pour ces motifs.