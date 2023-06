En Algérie, l’ex-Premier ministre Bedoui risque une deuxième condamnation

C’est le troisième ex-Premier ministre de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika à se retrouver derrière les barreaux. Incarcérés avant lui, deux anciens chefs de l’exécutif, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, purgent depuis 2019 plusieurs années d’incarcération pour des affaires d’abus de fonction et corruption.

Noureddine Bedoui, quant à lui, a été inquiété par la justice une première fois en août 2022, pour « octroi d’indus privilèges » à la fratrie Kouninef, des hommes d’affaires condamnés à l’issue de plusieurs procès pour corruption à de lourdes peines de détention.

Cette fois, l’ancien Premier ministre comparaît devant le pôle économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed pour malversation dans le cadre de la construction de l’aérogare de Constantine qui a coûté près de 3 milliards de dinars au lieu des 441 millions prévus, soit un surcoût évalué à 615 %.

Lancé en 2003, lors du mandat de l’ex-wali Tahar Sakrane (2002-2005), le projet, qui devait être réalisé dans un délai de 48 mois, n’a été finalement achevé que dix ans plus tard, après plusieurs réévaluations.

À l’audience, Tahar Sakrane, ainsi qu’Abdelmalek Boudiaf, ancien ministre de la Santé et ex-préfet de Constantine entre 2005 et 2010, dont Noureddine Bedoui a été le successeur jusqu’en 2013, ont été longuement interrogés par le président du tribunal sur les rallonges financières octroyées aux prestataires du chantier de l’aéroport et sur les raisons du retard de livraison.

« Ce sont des enveloppes financières validées par le ministère des Finances et signées par le directeur du budget », a commencé par plaider à la barre l’ancien Premier ministre, précisant que lorsqu’il a été nommé à la tête de la wilaya de Constantine, les travaux étaient achevés à 80 %. Il a également expliqué que si la réalisation de l’aérogare a duré autant d’années, c’est parce qu’en Algérie la concrétisation des projets dépend du niveau des revenus pétroliers, lequel était justement en déclin pendant cette période.

Peines non cumulables

Malgré ces arguments, le procureur de la République a requis une peine de huit ans de prison et une amende de 1 million de dinars contre Bedoui et Boudiaf, et cinq ans de détention contre Tahar Sakrane et l’ex-secrétaire général de ladite wilaya, Benyoucef Aziz, ainsi que des peines de trois à cinq ans à l’encontre d’une quarantaine de co-accusés, parmi lesquels des entrepreneurs et des propriétaires de bureaux d’études.

En Algérie, les peines de prison n’étant pas cumulables, Noureddine Bedoui devra purger la plus lourde sanction prononcée contre lui. Soit le verdict de dix ans de prison rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal de Sidi M’hamed, sauf si la sentence est revue à la baisse par la cour d’appel.

Réputé proche de l’ancien clan présidentiel, dont les principales figures croupissent en prison, Noureddine Bedoui, diplômé de l’École nationale d’administration, puis auditeur à la Cour des comptes, avait connu une ascension fulgurante à partir de 2015, occupant notamment les fonctions de ministre de l’Intérieur. Il est devenu Premier ministre en mars 2019, peu de temps avant la démission du président Abdelaziz Bouteflika sous la pression du Hirak.

Maintenu à son poste en dépit d’une très forte impopularité, Bedoui a tenté de peser sur l’issue de l’élection présidentielle de décembre 2019 en essayant de promouvoir la candidature de l’ancien ministre de la Culture Azzedine Mihoubi au détriment de celle d’Abdelmadjid Tebboune. Écarté dès la réélection de ce dernier, Noureddine Bedoui était resté en sursis pendant près de deux ans en attendant que la justice le convoque, à l’instar de nombreux ministres et oligarques de l’ancien régime.