Mays Mouissi : « Il faut relancer durablement l’investissement public au Gabon »

L’économiste et spécialiste en sécurité financière s’est fait connaître de ses compatriotes par son blog, où il publie ses décryptages sans concession sur la situation économique et financière du Gabon. Diplômé en banque et finance de l’École supérieure de gestion de Paris et de l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, le consultant livre à Jeune Afrique son analyse sur les handicaps, les atouts et les perspectives de l’économie gabonaise.

Jeune Afrique : Comment va le Gabon ?

Mays Mouissi : L’économie gabonaise est convalescente. Elle a subi coup sur coup la crise post-électorale de 2016, les conséquences de l’AVC du président Ali Bongo Ondimba en 2018, la pandémie de Covid-19 et les confinements en 2020, puis en 2021 et, plus récemment, les conséquences de la guerre Russie-Ukraine, en particulier sur les prix des matières premières alimentaires.