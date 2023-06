Le sommet pour un nouveau pacte financier mondial ? Cinq questions pour en comprendre les enjeux

LE DÉCRYPTAGE DE JA – Face au changement climatique, l’Afrique est en première ligne. D’après la Loss and Damage Collaboration – un groupe qui travaille pour que les pays en développement vulnérables bénéficient du soutien dont ils ont besoin en matière de pertes et de dommages liés au changement climatique –, 97 % des personnes affectées par les événements extrêmes vivent dans les pays en développement. Et ce, alors même que ces pays sont ceux qui contribuent le moins aux émissions de CO2.

Dans le même temps, la plupart des pays du continent font face à des difficultés de financement. C’est dans ce contexte, et pour tenter de répondre à ces défis, que s’inscrit le Sommet pour un nouveau pacte financier mondial, organisé à Paris les 22 et 23 juin.

1. Quel est l’objet de ce nouveau sommet ?

« Il ne faut pas choisir entre la lutte contre la pauvreté et la lutte pour le climat. » Cette