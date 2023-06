Au Soudan, de nouveaux combats après l’expiration d’une énième trêve

Les habitants de Khartoum ont été réveillés par les tirs d’artillerie et le bruit des combats dans plusieurs quartiers de la capitale. Les affrontements ont repris dix minutes après la fin de la trêve de 24 heures négociée par les médiateurs saoudiens, qui avait commencé samedi 10 juin à l’aube.

Des pilonnages d’artillerie lourde ont été entendus à Khartoum et à Omdourman, dans la banlieue de la capitale, et des tirs avec « divers types d’armes » ont été signalés dans la rue Al-Haya, dans le sud de Khartoum.

1 800 morts

Cette nouvelle trêve, globalement respectée selon les témoins, avait permis aux habitants de Khartoum de profiter d’un répit pour se ravitailler ou fuir la capitale, en proie depuis bientôt deux mois à un conflit armé qui a conduit à une grave crise humanitaire. Les précédentes trêves avaient été généralement violées dès leur entrée en vigueur.

Le conflit a éclaté le 15 avril entre l’armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdan Dagalo, dit « Hemetti ». La guerre a déjà fait plus de 1 800 morts, selon l’organisation ACLED, spécialisée dans la collecte d’informations dans les zones de conflit, ainsi que deux millions de déplacés et réfugiés, selon l’ONU.

