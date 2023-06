Comment en finir avec le papillomavirus en Afrique 

Plus de 95 % des cas de cancer du col de l’utérus dans le monde sont dus au virus du papillome humain (VPH). © Science Photo Library via AFP

En avril dernier, j’ai rejoint 12 scientifiques et experts en santé publique du monde entier en vue de la publication d’une déclaration mondiale pour l’élimination du cancer du col de l’utérus. Cette initiative soutient la stratégie mondiale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) visant à accélérer l’élimination de ce cancer, ainsi qu’à susciter des engagements politiques et financiers pour garantir l’accès aux vaccins contre le papillomavirus partout dans le monde, et à élargir l’accès aux services de dépistage, de diagnostic et de traitement.

Les plus riches toujours prioritaires

Pour enrayer la propagation du virus qui est à l’origine de la quasi-totalité des cas de cancer du col de l’utérus, principale cause de décès par cancer chez les femmes en Afrique subsaharienne, des pays comme l’Eswatini (ex-Swaziland), le Nigeria et le Togo ont introduit pour la première fois en 2023 l