Hakim El Karoui favorable à « une redevance sur le halal et le pèlerinage pour financer l’islam de France »

Le 21 avril dernier, des policiers ont demandé aux chefs des établissements scolaires de Toulouse de leur indiquer le nombre d’élèves absents le jour de l’Aïd el-Fitr, une fête musulmane célébrée à la fin du mois de ramadan.

Cette demande, faite par courriel et sans l’aval préalable du rectorat de la région, a suscité l’indignation au sein de la communauté éducative, dénonçant une tentative de fichage des élèves de confession musulmane. Un mois plus tard, dans un communiqué de presse, le ministère de l’Intérieur démentait avoir demandé et recensé des « données nominatives », et assurait « étudier régulièrement l’impact des fêtes religieuses sur le fonctionnement des services publiques, notamment au sein de la sphère scolaire ».