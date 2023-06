Quand Choguel Maïga et Alghabass Ag Intalla se déchirent autour du projet de Constitution

Alghabass Ag Intalla vs Choguel Maïga, une confrontation malienne au sommet. © Montage JA : AHMED OUOBA/AFP ; Nicolas Remene/Le Pictorium pour JA

LE MATCH DE LA SEMAINE – Existe-t-il encore des sujets d’entente entre l’ancienne rébellion indépendantiste et le gouvernement malien ? L’application de l’accord de paix d’Alger est en panne sèche. Le dialogue peine à reprendre entre la principale coalition de mouvements signataires et les autorités de transition. Et les deux camps bandent les muscles.