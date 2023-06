Trafic de cocaïne en Côte d’Ivoire : un autre homme d’affaires bientôt libéré ? 

Interpellé dans le cadre de l’enquête sur le trafic de cocaïne entre la Côte d’Ivoire, l’Europe et l’Amérique du Sud, Hussein Taan, gérant de la chaîne de restauration abidjanaise Des gâteaux et du pain, se trouve toujours en détention. Il est d’ailleurs l’un des derniers hommes d’affaires interpellés dans le cadre de cette affaire à être encore incarcéré, tout comme l’Italien Maurizio Coco. Le 5 mai, la justice ivoirienne a libéré les Ivoiro-Libanais Richard Ghorayeb et Abbas Hamka, ainsi que le Français Dominique Amata.

Caution et mesures restrictives