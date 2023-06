Quand Emmanuel Macron et Macky Sall évoquent la crise au Sénégal

Macky Sall et Emmanuel Macron, le 21 septembre 2022 à New York. © Ludovic MARIN / AFP

Lors des appels réguliers entre Macky Sall et Emmanuel Macron, il était jusqu’à présent surtout question de la situation politique dans les pays voisins d’Afrique de l’Ouest. Mais le 4 juin, ce n’est pas de la Guinée, du Mali ou encore du Burkina Faso dont il a été question entre le président sénégalais et son homologue français, mais bien de la crise politique qui secoue le Sénégal et qui préoccupe de plus en plus les partenaires étrangers de Dakar, dont la France.