En RDC, un ex-ministre acquitté dans l’affaire du détournement de fonds anti-Covid

Poursuivi et brièvement détenu en 2021 pour un présumé détournement de fonds alloués à la lutte contre le Covid-19, un ancien ministre de la Santé de la RDC a été acquitté le 7 juin par la justice congolaise, a annoncé son avocat.

Eteni Longondo, ministre de la Santé de 2019 à 2021, avait été soupçonné par l’Inspection générale des finances (IGF) d’avoir détourné plus de 7 millions de dollars destinés à la lutte contre la pandémie. Il avait passé environ trois semaines en détention provisoire en août-septembre 2021. Il a toujours nié avoir détourné cet argent.

#RDC: “je ne pouvais pas démissionner parce que Alingete l’a dit. Je suis de la classe d’Etienne Tshisekedi, je ne peux pas voler l’argent de l’État. On laisse les gens qui volent, et on vient s’acharner sur Eteni”, Eteni Longondo, l’ancien ministre la santé acquitté par la… pic.twitter.com/2LXNCYkYSl