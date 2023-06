Le gouvernement sénégalais a annoncé des « enquêtes judiciaires immédiates » sur les troubles « d’une violence sans précédent » survenus dans le pays après la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko – ils ont fait au moins 16 morts. Ces enquêtes visent à « faire la lumière sur les responsabilités liées à ces évènements » qui se sont produits entre le 1er et le 3 juin à Dakar et en province.

Le gouvernement condamne ces « agressions extrêmement graves contre l’État, la République et les institutions », affirmant que leur « objectif était sans aucun doute de semer la terreur et de mettre à l’arrêt notre pays ».

Macky Sall déterminé

Macky Sall a demandé au gouvernement de prendre les dispositions pour assister « les personnes et entités ayant subi des préjudices » et a réitéré « sa détermination à protéger la Nation et l’État », selon un communiqué de l’exécutif.

Le Sénégal a connu entre le 1er et le 3 juin ses pires troubles depuis des années après la condamnation à deux ans de prison ferme de l’opposant Ousmane Sonko pour « corruption de la jeunesse ». Cette condamnation menace de le rendre inéligible pour la présidentielle de 2024. Elle a également donné lieu à des manifestations à l’étranger.

(avec AFP)