Sénégal, Mali, Ghana… Un pas de plus vers une douane unique en Afrique de l’Ouest

Le port de Lomé (Togo), géré par MSC et Bolloré, tire son épingle du jeu en tant que plateforme régionale. © àprésent

Lutter contre la fraude, sécuriser le transport des marchandises, gagner du temps. Tel est l’objectif de l’interconnexion du système douanier progressivement mis en place dans les pays Afrique de l’Ouest.

Dès 2019, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Togo ont adopté le Système interconnecté de gestion des marchandises en transit (Sigmat), un mécanisme porté par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) avec l’appui technique et financier de la Banque mondiale. Depuis le 9 juin, c’est également le cas du Ghana, du Sénégal, de la Guinée et du Mali.