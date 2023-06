Tebboune débloque le projet de mine de zinc de Tala Hamza

Après des années d’attente et de doutes, le groupe australien Terramin Australia Limited a enfin pu obtenir, au mois de mai, le permis d’exploitation pour son projet de mine de zinc et de plomb de Tala Hamza, du nom d’une commune montagneuse située à une quinzaine de kilomètres de la ville portuaire de Béjaïa.

Dans un communiqué publié sur son site internet, Terramin précise que la délivrance du permis minier signifie que « Tala Hamza a satisfait à toutes les exigences réglementaires, financières et environnementales algériennes, et qu’elle peut désormais poursuivre son développement ».

D’une superficie de 234 hectares pour des réserves estimées à 68,6 millions de tonnes à 6,6 % de zinc et de plomb, ce site passe pour être l’un des dix gisements les plus prometteurs au monde et pourrait générer jusqu’à 10 milliards de dollars de revenus, selon les estimations des experts.

Coentreprise Terramin, ENOF et ORGM

La Western Mediterranean Zinc (WMZ), une coentreprise détenue par la société australienne Terramin à hauteur de 49 % et par les algériens ENOF et ORGM pour le reste, est chargée du développement de ce projet qui avait été retardé pendant des années après que de sérieux doutes ont été émis sur les capacités techniques et financières de la partie australienne à faire face au traitement des déchets toxiques du projet.

Terramin précise que le permis minier englobe toute la superficie de terrain requise pour l’exploitation de la mine, y compris l’exploitation, le traitement, les routes de transport, les stocks de minerai, les digues à résidus, la manutention du concentré, l’entretien et l’administration.

Dans la foulée, la société australienne annonce que les rendements du projet seront améliorés au cours de ses plus de vingt ans de durée de vie pour permettre l’extraction et le traitement de 2,0 millions de tonnes par an de minerai au lieu du 1,3 million de tonnes prévu dans l’étude de faisabilité définitive de Tala Hamza de 2018.

Un potentiel d’exploration plus élevé que prévu

La situation de cet important projet minier ne s’est débloquée qu’après l’intervention personnelle du président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui avait ordonné lors d’un récent conseil des ministres de réduire tous les délais liés aux chantiers techniques secondaires pour accélérer l’entrée en exploitation de cet important projet structurant. Le président a également donné des instructions afin d’adopter le système de travail en équipes 24/24 pour faire avancer les travaux.

En mai dernier, le ministère de l’Énergie et des Mines a annoncé avoir réuni toutes les conditions nécessaires au lancement effectif des travaux de réalisation du projet d’exploitation du gisement. Les travaux de construction du chantier doivent débuter en juillet prochain, alors que l’entrée en production est prévue pour décembre 2025.

Le ministère a également annoncé la finalisation de toutes les procédures administratives relatives au site, alors que le travail se poursuit toujours pour l’achèvement des autres volets relatifs au projet comme le transport du minerai, l’acheminement de l’eau, de l’électricité, l’aménagement du quai du port de Béjaïa, sans compter le déclassement des terrains agricoles sur lesquels l’entreprise doit installer une partie de ses ateliers.

Dans son communiqué, Terramin, qui indique que le projet est proche des principales infrastructures ferroviaires, routières et énergétiques, insiste enfin sur le fait que Tala Hamza est « un corps minéralisé de classe mondiale » appelé à devenir « l’un des plus grands gisements de zinc et de plomb en développement au monde ». La société australienne précise qu’il existe des possibilités de prolonger le gisement vers l’Est et le Sud-Ouest avec « un certain nombre de cibles de zinc sous-explorées » à proximité du site pour lequel un permis a été obtenu, offrant ainsi un potentiel d’exploration plus élevé que prévu.