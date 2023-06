Immigration : comment on fait les Français

Qu’est-ce qu’un Français ? Étrangement, ceux qui crient au « grand remplacement » en proposent généralement une définition monochrome et terne qui n’a aucun rapport avec la réalité historique. Avec La Fabrique des Français. Histoire d’un peuple et d’une nation de 1970 à nos jours, le dessinateur Sébastien Vassant remet les pendules à l’heure et redonne des couleurs à une histoire que les polémistes du petit écran n’ont de cesse de caricaturer.

Pour construire cette bande dessinée, Vassant s’est inspiré d’un récit de Françoise Davisse et Carl Aderhold, auteurs d’une série documentaire de 2018 intitulée Histoires d’une nation. Dans leur préface, ses coauteurs écrivent : « Au roman national figé une fois pour toutes dans ses anecdotes édifiantes, ses héros empaillés, sa légende dorée qui prétend tracer une voie unique, une identité dans laquelle nous devons communier, s’oppose un autre récit aux voix multiples, où chacun vient raconter à sa manière son histoire. Non plus la vision d’autorité qui taille et tranche, mais une mosaïque, avec ses milliers de fragments multicolores, ses matériaux multiples qui finissent par former un motif général. »

Mosaïque multicolore

En croisant enquête historique et contemporaine, les auteurs racontent la France « au pluriel » et la manière dont elle s’est construite depuis plus de 150 ans. © Futuropolis, 2023

Ce n’est pas un hasard si Sébastien Vassant a choisi de commencer La Fabrique des Français par trois pages montrant un marché où se mélangent des personnes de différentes origines, un vendeur de couscous, un poissonnier, un charcutier, un pizzaïolo… « La France moderne que nous connaissons aujourd’hui s’est façonnée au fil des générations depuis presque deux siècles, écrit l’auteur. C’est l’histoire d’une population dont le quart trouve ses origines à l’extérieur du territoire. » Il remonte ensuite le cours de l’Histoire pour appuyer ses dires.

Si l’idée de nation a pris son sens officiel lors de la Révolution française, elle a pendant des années renvoyé à une réalité fragmentée par de profondes différences culturelles, économiques, religieuses… « Dans ce contexte, la nation est une abstraction à laquelle il est difficile de se rallier pour l’ensemble de la population. Et il a fallu attendre la fin du XIXe siècle pour que la définition de la nation française se pose réellement. » Et ce, après deux épisodes historiques violents : la défaite face à la Prusse de 1870, qui ampute le pays de l’Alsace et de la Lorraine, et la Commune de Paris.

La Marseillaise, le 14-Juillet et Vercingétorix

Un quart de la population française trouve ses racines à l'extérieur du territoire hexagonal. © Editions Futuropolis

C’est peu après que le gouvernement entreprend de « construire une vraie nation » : « Le mot d’ordre du gouvernement est de “franciser” avant de “républicaniser”. Il faut “faire des Français”. » Pour cela, les symboles de la Révolution sont remis à l’honneur. La Marseillaise devient l’hymne national officiel le 17 février 1879. La fête nationale est commémorée pour la première fois le 14 juillet 1880. L’école en français et le service militaire deviennent obligatoires. Les Français se découvrent des ancêtres communs, les Gaulois, et un chef, Vercingétorix.

Mais « faire nation » n’est pas simple : quand commence l’exode rural, les « étrangers » arrivent en ville – des Bretons ! des Auvergnats !… Et quand le pays entreprend sa révolution industrielle et décide de développer le chemin de fer, il manque de bras : viennent des Italiens et des Belges !

Gainsbourg, Montand et Djorkaeff

Avec pédagogie, Sébastien Vassant déroule l’histoire des différentes vagues d’immigration, détaillant les nouvelles lois mises en place à chacune, les heurts liés à la xénophobie ou au racisme, les arrière-plans économiques, démographiques et politiques, le jeu trouble des dirigeants, le regard porté sur l’Autre. Le propos navigue constamment entre la grande Histoire, ses acteurs célèbres, et le quotidien des Français « moyens ». Il y a donc les politiques et les enfants et petits-enfants de l’immigration, fussent-ils « en haut de l’affiche » ou non.

© Futuropolis, 2023

Ainsi croise-t-on l’acteur Yves Montand, le chanteur Serge Gainsbourg, le dessinateur Albert Uderzo, le comique Louis de Funès, le chanteur Charles Aznavour, le footballeur Youri Djorkaeff et bien d’autres Français aux origines « étrangères » ! En contrechamp, certaines paroles peu amènes dans la bouche de Jean-Marie Le Pen, bien entendu, mais aussi de Jacques Chirac, Manuel Valls… Et certains personnages connus comme l’écrivain Jules Verne, les peintres Edgar Degas et Auguste Renoir apparaissent comme les défenseurs d’un « nationalisme “fermé” ».

Pointue sur le plan du vocabulaire, dense, bourrée de témoignages, La Fabrique des Français est à mettre d’urgence entre les mains des tenants d’une France monolithique et immuable. Prouvant que les mêmes schémas se répètent inlassablement depuis cent cinquante ans, Sébastien Vassant démontre que l’isthme français est depuis bien longtemps un pays d’immigration, et surtout que « 20 millions de Français portent cette histoire en eux », contribuant jour après jour à la richesse du pays.

La Fabrique des Français. Histoire d’un peuple et d’une nation de 1870 à nos jours, de Sébastien Vassant, François Davisse, Carl Aderhold, Futuropolis, 164 pages, 24 euros.