Cornel West, l’Africain-Américain qui veut concurrencer Joe Biden

Après trente secondes de vidéo, le nom du nouveau candidat de la gauche américaine apparaît en lettres orange, sur fond noir : « D. Cornel West ». Profondeur de champ réduite pour mieux le mettre en valeur, l’intéressé annonce, vêtu de son habituel costume trois pièces, son intention de participer au scrutin présidentiel, qui se déroulera en novembre 2024 et qui verra Joe Biden briguer un second mandat. Son objectif : « donner du pouvoir à ceux qui ont été marginalisés », explique-t-il sur fond musical.

I am running for truth and justice as a presidential candidate for the People’s Party to reintroduce America to the best of itself - fighting to end poverty, mass incarceration, ending wars and ecological collapse, guaranteeing housing, health care, education and living wages for… pic.twitter.com/u3NYGUbG1S