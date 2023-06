LE PORTRAIT ÉCO – Fin mai 2023, au moment où les sites internet de l’État sénégalais ont été la cible de multiples cyberattaques, Clément Domingo, alias SaxX, s’est hâté de proposer ses services pour trouver une contre-mesure participative aux assauts numériques massifs. Le natif de Dakar, qu’il a quitté à l’âge de 17 ans, est, contrairement aux cybercriminels, « un hacker éthique » (ou white hat, dans le jargon). En fin connaisseur des tréfonds du dark web et surtout des vulnérabilités des systèmes informatiques, SaxX œuvre à guider individus, entreprises et États à mieux se protéger face à des risques de cybermenaces toujours plus élevés.

Installé en Bretagne, dans l’extrême ouest de la France, cet ingénieur informatique, la trentaine passée, semble atteindre une certaine célébrité qui ne lui était pas forcément promise dans le milieu. Petit, il rêvait de devenir pilote de ligne.

