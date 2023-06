Ibrahim Cissé Bacongo, secrétaire exécutif du RHDP, et Pascal Affi N’Guessan lors de la signature de l’accord de partenariat entre le parti présidentiel et le FPI, à Abidjan, le 2 mai 2023. © RHDP

Le 2 mai, le Front populaire ivoirien (FPI) de l’ex-Premier ministre Pascal Affi N’Guessan et le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) d’Alassane Ouattara s’entendaient sur « un accord de partenariat », une entente « pour la démocratie, la cohésion et la démocratie ».