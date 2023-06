Racisme, sexisme, capitalisme… Quand le rap français fait du « sale »

Damso (ici lors du festival Solidays 2022, à Paris) résume bien les travers du rap français dans « Comment faire un tube ? » : “Faut parler de drogue, de sexe, de sky, de maille et de putes.” © Benoit Durand/Hans Lucas via AFP.

La couverture a priori racoleuse dit déjà beaucoup d’À qui profite le sale – Sexisme, racisme et capitalisme dans le rap français. Une bouche rouge vermillon se mordillant les lèvres, lesquelles écrasent à moitié la lettre « Q » de « qui » – mais aussi en clin d’œil à son équivalent phonétique. Le « S » de Sale, lui, emprunte le symbole de la devise américaine. Le tout inscrit en lettres capitales blanches et rouges sur fond noir, comme pour marquer la binarité d’un monde en noir et blanc gouverné par la violence et la passion. Le sale, donc.

Passé l’étude des codes couleur marketing, reste un ouvrage qui tente de déconstruire la perception d’un genre taxé de sexisme, véhiculant à travers ses textes et ses clips un imaginaire putophobe – « pute » est le terme le plus employé dans le rap français aujourd’hui, rappelle l’autrice –, où la femme est au mieux un accessoire, au pire un objet