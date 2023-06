André Onana et le Cameroun : comment les Lions se privent d’un potentiel champion d’Europe

Il paraît que le courrier adressé par la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) au ministère des Sports le 25 mai dernier a beaucoup fait rire du côté de l’Italie et du club de l’Inter Milan. Dans cette missive, qui a inévitablement fuité sur les réseaux sociaux, l’organisation dirigée par Samuel Eto’o – lui-même ancien joueur du club lombard – demandait à son ministère de tutelle d’intervenir auprès de celui des Relations extérieures afin que ce dernier facilite l’obtention d’un visa pour plusieurs joueurs internationaux camerounais.

Ceux-ci ont en effet besoin du précieux sésame américain en vue du match amical que les Lions indomptables doivent jouer le 10 juin à San Diego, aux États-Unis, face au Mexique. Jusqu’ici, rien d’étonnant. Excepté une chose : parmi les joueurs concernés figurait un certain André Onana, le gardien de but de l’Inter Milan. Et, ce même jour, Onana doit disputer à Istanbul, en Turquie, une rencontre à l’intérêt beaucoup moins anecdotique avec son club : la finale de la Ligue des champions européenne.