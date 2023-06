Au Bénin, Patrice Talon nomme Shegun Bakari aux Affaires étrangères

Patrice Talon a finalement mis fin au suspense en nommant Shegun Bakari au poste de ministre des Affaires étrangères – une information confirmée ce mardi 6 juin par plusieurs sources à la présidence béninoise. Le 23 mai, Jeune Afrique avait eu confirmation de la mise à l’écart d’Aurélien Agbénonci, qui cheminait aux côtés du chef de l’État béninois depuis son arrivée au pouvoir, en 2016.

Le nom de Paulette Marcelline Adjovi, l’actuelle ambassadrice du Bénin auprès du Nigeria, avait alors circulé avec insistance. Mais après avoir entretenu le doute, le chef de l’État lui a finalement préféré un profil radicalement opposé, celui d’un entrepreneur – comme lui. Selon une source proche de la présidence, une des raisons de sa nomination est sa proximité avec le Nigeria. Yoruba, le nouveau ministre des Affaires étrangères entretient en effet des liens forts avec le nouveau président nigérian Bola Tinubu.

Né à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, de parents béninois, en partie formé en France, Shegun Bakari a débuté sa carrière dans la banque – dans une filiale de la Société générale – avant de rejoindre BMW France. Associé du fond d’investissement Atif, c’est aussi le directeur général de la start-up M Auto.

Ex-soutien de Bio-Tchané

Soutien du candidat Abdoulaye Bio-Tchané lors de la présidentielle de 2016 au Bénin, il avait par la suite conseillé le président togolais, Faure Essozimna Gnassingbé, et ce jusqu’en 2021 – il avait rang de ministre. En avril dernier, il avait ensuite été nommé ministre-conseiller aux investissements auprès de Patrice Talon.

La nouvelle du limogeage d’Aurélien Agbénonci avait fait l’effet d’une bombe, fin mai. Ces derniers mois, des tensions semblaient être apparues entre le chef de l’État et son ministre des Affaires étrangères. Début avril, Patrice Talon lui avait retiré à le volet coopération et diplomatie économique pour le confier à Romuald Wadagni, le ministre de l’Économie et des Finances.