Première visite au Maroc d’Amir Ohana, président de la Knesset

Le président du Parlement israélien Amir Ohana. © INDRANIL ADITYA/NurPhoto via AFP

Le président de la Knesset, le député Amir Ohana, 46 ans, issu du Likoud (droite), se rendra au Maroc ce mercredi 7 juin. Il s’agit de la première visite officielle d’un chef du Parlement israélien dans un pays musulman, a fait savoir la Knesset le 5 juin.

Au cours de sa visite, il devrait rencontrer le président du Parlement marocain, Rachid Talbi Alami, ainsi que Nordine Elhrouchi, président marocain du groupe d’amitié parlementaire israélo-marocain, mais aussi d’autres membres de la Chambre des représentants marocaine.

« Cette visite est rendue possible grâce au leadership innovant du roi du Maroc, Mohammed VI, a commenté Amir Ohana dans un communiqué. Je suis en droit de me réjouir que parmi tous ces pays, le royaume du Maroc soit le premier à inviter l’un des symboles du gouvernement, le chef de l’autorité législative au sein de l’État d’Israël, dans le cadre d’une visite officielle à sa Chambre des représentants. »

Dans la droite ligne des Accords d’Abraham

À cette occasion et dans la lignée des Accords d’Abraham, les deux parties signeront un protocole d’accord axé sur le développement de la coopération parlementaire. Amir Ohana devrait par ailleurs rencontrer des responsables de la communauté juive locale.

Lui-même, bien que né à Beer-Sheva, est d’origine marocaine, d’une mère née à Ouazzane et d’un père né à Marrakech. Il est par ailleurs le premier ministre israélien (il a occupé plusieurs postes ministériels depuis 2019) et de surcroît le premier président de la Knesset a être ouvertement homosexuel. En 2011, il a cofondé au sein de son mouvement politique le groupe LGBT « Pride in Likud », dont il est le président depuis 2014.

Après avoir servi dans la police militaire, notamment dans la bande de Gaza, Amir Ohana a rejoint le bureau du procureur du district central au ministère de la Justice en tant que stagiaire. Avant de poursuivre une carrière d’avocat pénaliste jusqu’à son intégration à la Knesset en 2015, après la démission de Silvan Shalom, ex-ministre israélien de l’Intérieur mis en cause dans une affaire de harcèlement sexuel.

En 2019, Benyamin Netanyahou le nomme ministre de la Justice, après le limogeage de la très controversée Ayelet Shaked. Ministre de la Sécurité intérieure entre 2020 et 2021, il occupe le perchoir du Parlement israélien depuis décembre 2022.