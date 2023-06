Entre Poutine et Zelensky, une médiation africaine sous l’œil de Macron

Accueillie avec un certain scepticisme lors de son annonce il y a un mois, l’initiative « Road to peace » (chemin de la paix) lancée par la Fondation Brazzaville dans le but « d’ouvrir un dialogue » entre la Russie et l’Ukraine et de « faciliter une solution pacifique » au conflit qui les oppose, semble désormais prendre corps.

Entre le 22 mai et le 5 juin, le président de la Fondation, l’homme d’affaires français Jean-Yves Ollivier, s’est rendu à Moscou, Kiev, Le Caire, Brazzaville, Dakar, Kampala, Lusaka et Pretoria dans le but de coordonner les agendas des sept chefs d’État qui composeront la délégation devant se rendre en Ukraine, puis en Russie, dans le cadre de cette facilitation.