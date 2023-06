Pourquoi il faut miser sur le secteur des services en Afrique

Lors de la publication du deuxième rapport de McKinsey Global Institute sur les perspectives économiques de l’Afrique en 2016, le continent était en plein essor. Les investissements augmentaient, le marché mondial des matières premières était solide, les consommateurs dépensaient, les entreprises se développaient et la productivité progressait dans toute l’Afrique.

Aujourd’hui, ces progrès marquent le pas. Depuis une dizaine d’années, les économies africaines sont malmenées par la baisse de la demande en matières premières telles que le pétrole et le gaz, par les conflits et l’instabilité institutionnelle, ainsi que par l’accumulation des effets du changement climatique. La pandémie de Covid-19 et ses conséquences ne sont que les défis les plus récents auxquels l’Afrique a été confrontée.

Doublement de la production locale

Mais ne considérer l’Afrique que comme une entité unique masque la grande diversité des résultats obtenus individuellement par les pays, les villes ou les entreprises. Notre dernière étude, publiée le 5 juin 2023, intitulée « Réinventer la croissance économique en Afrique : transformer la diversité en opportunité« , trouve de nombreux exemples de vitalité et de résilience, de l’Éthiopie au Gabon en passant par le Ghana. La capacité de production à l’exportation augmente.

La Côte d’Ivoire et le Ghana ont doublé leur part de fèves de cacao transformées localement pour atteindre près de 30 % entre 2000 et 2019. Ces exemples sont loin d’être des exceptions et offrent des modèles qui peuvent être adaptés par d’autres industries et entreprises sur le continent.

En outre, l’Afrique a une occasion en or de faire de la productivité le moteur de son économie, réduisant ainsi sa dépendance à l’égard de matières premières aux cours volatils pour garantir sa croissance.

La productivité dans tous les secteurs de l’économie africaine est inférieure à celle des régions comparables dans le monde. Le secteur des services africain, par exemple, qui connaît une croissance rapide, a un potentiel énorme pour stimuler les économies du continent. Ce secteur d’activité pourrait réaliser son plein potentiel grâce à une plus grande numérisation, au développement des compétences et à l’exportation des talents, ainsi qu’en concentrant les efforts sur des sous-secteurs à forte valeur ajoutée tels que les technologies de l’information et de la communication, le tourisme et les services aux entreprises.

Travailler de manière productive

L’Afrique abrite quelque 345 entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse le milliard de dollars, dont environ 40 % sont actuellement basées en Afrique du Sud, ce qui représente une part disproportionnée par rapport à son PIB.

Le continent accueillera bientôt la plus grande population en âge de travailler au monde, ce qui constitue l’une de ses plus grandes richesses. Faire travailler ses habitants de manière productive en créant des emplois dans des entreprises et des secteurs à forte valeur ajoutée contribuera également à la croissance économique du continent.

Il ne fait aucun doute que le continent dispose d’une puissante combinaison d’atouts susceptibles de placer chacun de ses pays sur la voie de la croissance. Alors que de nombreuses régions du monde sont confrontées au vieillissement de leur population et à la saturation de leurs marchés, le continent dispose de nombreuses opportunités.