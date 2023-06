Au Maroc, l’exercice African Lion s’ouvre sur fond de tensions régionales

Les généraux Mohamed Berrid (à g.) et Brian Cashman lors de la cérémonie de lancement de l’African Lion, à Agadir, le 5 juin 2023. © Royal Moroccan Armed Forces

C’est debout, les bras le long du corps et les poings fermés, que les militaires de toute nationalité ont accueilli, ce lundi 5 juin, l’Inspecteur général des Forces armées royales (FAR) et commandant de la zone Sud, Mohammed Berrid, accompagné du commandant général adjoint de la Force opérationnelle sud-européenne de l’armée américaine en Afrique, le général de brigade Brian Cashman. Les deux hauts gradés sont venus donner à Agadir le coup d’envoi de l’African Lion 2023.

Cette année, dix-huit pays participeront aux manœuvres militaires, tandis que vingt sont présents en tant qu’observateurs. Depuis ce lundi et jusqu’au 16 juin, les quelque 8 000 participants prendront part à des exercices militaires conjoints, à sept endroits différents du royaume : Agadir, Tan-Tan, Al Mahbès, Tiznit, Kénitra, Benguérir et Tifnit.