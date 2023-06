John Fru Ndi, l’indéboulonnable chef bientôt déboulonné ?

Est-ce parce qu’une certaine pensée africaine stipule qu’on ne peut pas désigner un homme en déclarant « Voici un ancien chef » ? Les hommes politiques du continent ont souvent du mal à passer la main, et le Cameroun ne fait pas exception.

Si le président de la République, Paul Biya, cédait à la tentation d’une candidature à la prochaine élection présidentielle, en 2025, il aurait 99 ans à l’issue de son éventuel futur nouveau septennat. Deuxième personnalité de l’État appelée à diriger le pays en cas de vacance, le président du Sénat, Marcel Niat Njifenji, est âgé de 88 ans. Le président de l’Assemblée nationale, Cavayé Yeguié Djibril, enregistre, lui, 83 printemps au compteur. Quant au chef d’état-major des forces armées, René Claude Meka, il a 84 ans.

Du côté de l’opposition, cela fait des décennies que John Fru Ndi, qui aura 82 ans en juillet, plane sur la vie politique camerounaise, candidat à trois élections présidentielles depuis l’avènement du pluralisme. S’il s’était rétracté, après avoir annoncé son retrait de la tête du Social Democratic Front (SDF) en février 2021, Fru Ndi pourrait ne pas échapper, cette fois, à la retraite. Des « sources concordantes » murmurent que le leader historique serait décidé à quitter définitivement les plus hautes responsabilités du parti, à l’issue des assises du congrès qui doivent se tenir les 28, 29 et 30 juillet prochains à Yaoundé.

Sa santé, objet de toutes les rumeurs

La santé de l’octogénaire – plusieurs chutes présumées – l’aurait conduit, pour la sixième fois, à Londres, le 21 mai, après un séjour à l’hôpital général de Yaoundé. Les bulletins de santé étant les documents les moins bien partagés par les politiciens, l’état physique du « Chairman » reste un éternel objet de spéculation. Sauf que, cette fois, des assises ordinaires du comité exécutif national du SDF viennent effectivement de se dérouler en son absence. Des rencontres présidées par le premier vice-président national du parti, le député Joshua Osih. Certains affirment que le kidnapping de Fru Ndi, à Bamenda en juin 2019, a peut-être laissé quelques séquelles physiologiques…

Son retrait annoncé pourrait-il conduire à une implosion du SDF ? Les contestataires de la “déclaration de Mbouda” pourraient aller à l’affrontement avec l’aile conservatrice et modérée du parti. Il serait même question, en juillet, d’un éventuel « congrès de la refondation », congrès dissident organisé par « la branche SDF originel ». En janvier, déjà, 32 cadres du SDF avaient porté plainte contre le Fru Ndi pour « violation des statuts du parti »… Pour l’heure, le renouvellement générationnel du personnel politique est comme l’horizon : plus on s’en approche, moins on le rejoint.