Au Maroc, décès de Mohamed Moâtassim, juriste de Mohammed VI

Au Maroc, Mohamed Moâtassim laissera un souvenir indélébile : celui de l’homme qui a lu à la télévision publique, pendant plus d’une heure et demie, les 180 articles de la nouvelle Constitution de 2011, à la veille de l’adoption du texte par référendum.

Considéré comme l’un des principaux architectes de cette constitution – la sixième depuis l’indépendance du royaume –, il fut à l’époque érigé par certains médias en « nouvel homme fort du régime et du cabinet royal ». Une étiquette très exagérée et « un éloge dont on se passerait bien lorsqu’on officie dans les arcanes du Makhzen », commente un fin connaisseur de la politique marocaine.

Décédé dans la matinée de ce 5 juin à l’hôpital militaire Mohammed-V de Rabat des suites d’une maladie à l’âge de 67 ans, ce conseiller royal extrêmement discret, juriste en chef du cabinet royal, a toutefois connu un destin d’exception.