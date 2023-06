Les NFT et le métavers, une autre fenêtre pour le luxe africain

Avec une prévision de croissance de 6 % à 8 % en 2023, le marché mondial du luxe ne connaît pas la crise, selon les analystes Bain & Co et Altagamma. En Afrique, le marché du masstige et du haut de gamme continue de progresser, tout comme la branche luxe. Cette évolution illustre une tendance de fond du marché du luxe et de l’ultra-luxe, avec des acheteurs stratèges en provenance, majoritairement, d’Europe, d’Asie, et d’Amérique. Dans cette industrie où les objets ne s’achètent plus pour affirmer un statut social, leurs investissements visent à leur permettre de se constituer un patrimoine et de diversifier leurs avoirs.

Avec 6 700 multimillionnaires Africains (une personne détenant d’une richesse investissable de 10 millions de dollars ou plus), le secteur du luxe en Afrique n’a de cesse de s’élargir et de se distinguer par la qualité des prestations offertes – en particulier dans les domaines de l’immobilier hôtelier et de l’aviation privée, comme le notait Emma Berkovits, PDG d’AccessAir, lors de la conférence sur l’ultra-luxe en Afrique, le 15 septembre 2022 à Monaco.

Cependant, malgré un potentiel marché, le continent africain demeure un espace sous-investi par les marques internationales, et l’on cherche en vain l’émergence des enseignes de luxe aux racines africaines. Dans l’intervalle, l’une des clés d’une croissance accélérée qui pourrait placer l’Afrique au centre de la carte du luxe mondial pourrait être le numérique, et en particulier les différents espaces de création que sont le métavers et les NFT (non fungible token).

Acheter un yacht en bitcoins

Le monde digital devient un nouvel espace de consommation, voire de création, avec la réalité augmentée et la réalité virtuelle qui dessinent un double numérique du monde réel. Sous le terme englobant de métavers, des univers numériques éclosent – qui sont autant de places de marché où s’échangent des actifs dans le luxe sous forme de NFT, des actifs numériques stockés sur la blockchain qui servent de certificats d’authenticité pour des actifs numériques ou physiques uniques –, ce qui permet de les revendre de manière sécurisée.

Des œuvres d’art, des vêtements et des objets de luxe peuvent être vendus sous forme de NFT, attestant de leur provenance et de leur authenticité. Le continent africain voit bourgeonner les projets visant à lancer les prochains métavers du continent, avec des initiatives sur le point d’être lancées .

Avec les premières ventes en cryptomonnaies, le web 3.0 transforme progressivement les codes de la création, et les attentes des clients de l’ultra-luxe. Aujourd’hui, il est même devenu possible d’acheter un yacht en bitcoins, et il devrait être envisageable de réserver une nuit dans un hôtel de luxe grâce au paiement en cryptomonnaies, voire de recevoir un reçu sous forme de NFT, donnant droit à des avantages exclusifs. Ce nouveau mode de consommation et de création peut être un accélérateur de croissance du secteur du luxe aux racines africaines.

Dans ce monde numérique, les NFT sont amenés à devenir la classe d’actifs la plus ubiquitaire, facilitant toutes les transactions : l’achat, l’investissement, la revente d’objets de luxe. En 2021, 94 % des grandes fortunes mondiales ont intensifié leurs investissements dans les actifs numériques. Et ce sont également ceux qui en ont le plus profité, avec une augmentation de la valeur de leurs actifs numériques de 3 850 % depuis 2021. Autre fait, en 2022, 51 % des acteurs du luxe français planifiaient un projet NFT avant 2025.

Démultiplicateur de visibilité

Pour les créateurs, c’est un espace sans frontières dans lequel des marques nouvelles africaines peuvent rencontrer une clientèle internationale en plus des boutiques physiques. C’est un démultiplicateur de visibilité et de vocations qui, contrairement aux réseaux sociaux traditionnels, offre une expérience immersive et novatrice, tout en mettant en valeur un savoir-faire.

Et pour les clients, les NFT garantissent l’authenticité et la valeur des biens physiques et numériques, ce qui se traduit par l’assurance de biens réellement uniques, infalsifiables, et des plus-values substantielles sur le marché secondaire dans une logique d’investissement.

Le métavers et les NFT sont des technologies prometteuses, et il est pertinent que les entrepreneurs africains s’en saisissent et multiplient les projets susceptibles de séduire l’industrie du luxe. Elles pourront également apporter de la visibilité aux créateurs africains, et à tous les sous-traitants qui en dépendent, mais ne pourront pas le faire sans financement ni infrastructures adéquats. C’est pourquoi il est essentiel que suffisamment d’investissements soient consacrés à la connectivité, la formation et la sécurité informatique, afin de créer un environnement propice au développement de projets d’envergures, aptes à mettre le continent africain et ses pépites au centre de la carte du luxe international.