Georges Gilbert Baongla fait plus que s’inscrire dans la « continuité » du chef de l’État. Avec son look soigneusement travaillé, il cultive sa ressemblance avec le patriarche du Cameroun, au pouvoir depuis 1982. © Parti républicain

Sur la photo qui illustre son profil sur la messagerie WhatsApp, Georges Gilbert Baongla ne veut pas laisser de place au doute. Il a choisi d’afficher la une d’un journal local qui titre : « Dr Georges Gilbert Baongla, pour la continuité et l’alternance du renouveau ». Or le « renouveau », comme chaque Camerounais le sait depuis des décennies, fait référence à l’immuable programme politique du président Paul Biya.

Georges Gilbert Baongla fait plus que s’inscrire dans la « continuité » du chef de l’État. Avec son look soigneusement travaillé, il cultive sa ressemblance avec le patriarche du Cameroun, au pouvoir depuis 1982. Sur les plateaux de télévision, il revendique même régulièrement une filiation pure et simple avec ce dernier, prononçant sans sourciller des expressions telles que « tel père, tel fils ».