L’Afrique, continent le moins productif

Etrilab, incubateur et espace de coworking, à Cotonou, au Bénin, en novembre 2017. © Jacques Torregano pour JA

« Le monde a besoin d’une Afrique prospère », énonce le dernier rapport du McKinsey Global Institute (MGI) intitulé « Réinventer la croissance économique en Afrique : transformer la diversité en opportunité ». Présenté lors de l’Africa CEO Forum à Abidjan, le document insiste sur l’importance d’améliorer la productivité pour faire face aux chocs exogènes.

« C’est la première fois que nous mettons l’accent sur cet aspect, et, pour moi, c’est la clé du succès, explique Acha Leke, associé senior et responsable de la région Afrique chez McKinsey. Il faut faire en sorte que les Africains soient plus productifs. »

Croissance plafonnée