À l’issue d’une année de procédure fortement médiatisée, le tribunal de première instance de Yaoundé a rendu son verdict dans l’affaire opposant Jean-Pierre Amougou Belinga, président du groupe L’Anecdote, à huit agents du fisc, dont la cheffe du Centre régional des impôts de Yaoundé.

Le 2 juin, la cour a condamné Émilienne Mvogo, la principale accusée, qui comparaissait libre, à un an de prison avec sursis et à 2 millions de francs CFA d’amende pour « concussion » et « corruption active ».