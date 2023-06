En RDC, une milice aux portes de Kinshasa

Il n’est cette fois plus question de cet Est que plusieurs milliers de kilomètres de routes souvent impraticables séparent de Kinshasa, mais de l’insécurité qui a explosé à quelques encablures de la capitale. La situation y est devenue si préoccupante que, le 20 mai, en pleine conférence de presse, le ministre congolais de l’Intérieur y est revenu, évoquant l’apparition d’une nouvelle milice aux alentours de Kwamouth, dans la province du Maï-Ndombe.

À en croire Peter Kazadi, ce sont les Mobondo, « des jeunes gens […] initiés aux histoires mystiques et [qui pensent être] invulnérables [aux] balles ». Dans le Maï-Ndombe, ainsi que, désormais, dans les provinces voisines du Kwango et du Kongo-Central, et jusqu’à la périphérie de Kinshasa, dans la commune de Maluku, des violences sont signalées quotidiennement.