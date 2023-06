Pourquoi Meridiam mise autant sur le Gabon

« Nous sommes des investisseurs de long terme », explique Thierry Déau, fondateur et PDG de Meridiam. Depuis 2017, le fonds français a investi plus de 1,2 milliard d’euros, capital propre et levée de fonds confondus, dans des projets de développement gabonais, et espère atteindre ses objectifs de retour sur investissement dans vingt-cinq ans.