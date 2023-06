Alassane Ouattara, Aziz Akhannouch, Makhtar Diop… L’ouverture de l’Africa CEO Forum 2023 en direct

Assurer au continent les moyens de sa souveraineté économique et permettre l’émergence de nouveaux champions africains. Cet impératif va être au centre des débats qui s’ouvrent ce lundi 5 juin à l’Africa CEO Forum 2023*, à Abidjan.

Chefs d’État ou de gouvernement, dirigeants et hauts cadres des plus grandes entreprises africaines, représentants des investisseurs et des bailleurs de fonds internationaux : ils seront près de 2 000 décideurs de haut niveau à participer aux échanges. Des travaux que vont ouvrir Alassane Ouattara, le président ivoirien, Makhtar Diop, le directeur général de la Société financière internationale (IFC), filiale de la Banque mondiale dévolue au secteur privé, et Amir Ben Yahmed, CEO de Jeune Afrique Media Group.

Une Afrique « souveraine et compétitive »

Patrick Achi, Premier ministre de Côte d’Ivoire, et son homologue Aziz Akhannouch, chef du gouvernement du Maroc, viendront livrer leur vision de la situation économique et débattre ensemble des mesures à mettre en œuvre pour favoriser les investissements sur le continent. Les Premiers ministres du Cameroun, Joseph Dion Ngute, du Gabon, Alain-Claude Bilie-By-Nze, et de Sao Tomé-et-Principe, Patrice Trovoada, seront également présents.

Suivra ensuite ce qui formera le cœur de l’édition 2023 du plus grand rendez-vous international du secteur privé africain : les sessions de discussions et les ateliers au cours desquels les décideurs économiques livreront leur analyse des enjeux d’une Afrique « souveraine et compétitive », qui doit surmonter les crises géopolitiques et climatiques qui secouent la planète. Dans la très longue liste des participants venus de 70 pays dont 41 du continent, on peut notamment citer Abdul Samad Rabiu, président exécutif de BUA Group, Delphine Traoré, directrice générale d’Allianz Africa, Karim Beguir, CEO d’InstaDeep ou encore Hardy Pemhiwa, CEO de Cassava Technologies.

*L’Africa CEO Forum a été créé en 2012 par Jeune Afrique Media Group et est coorganisé avec l’IFC – groupe de la Banque mondiale.