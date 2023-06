[Vidéo] Cinq leviers pour faire émerger de nouveaux champions africains

Comment faire émerger davantage de champions africains dans le domaine privé, condition indispensable à atteindre une réelle souveraineté économique panafricaine ? Pendant deux jours, plus de 1 800 décideurs politiques et économiques se rassemblent pour l’Africa CEO Forum 2023*, à Abidjan, pour proposer des réponses à cette question cruciale.

Talents et innovation

Ismael Belkhayat, CEO et cofondateur de la startup marocaine Chari, et Acha Leke, analyste principal à McKinsey & Company, nous livrent leur vision des priorités à mettre en œuvre, dès que possible, pour créer les conditions de l’émergence de futurs champions africains. Outre la nécessité urgente de renforcer encore l’intégration continentale pour parvenir à une plus grande uniformisation des réglementations, notamment via l’accélération de la mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), l’entrepreneur et l’analyste s’entendent sur de nombreux points.

Ils portent notamment de forts espoirs sur la réserve de talents que compte le continent. Et insistent en chœur sur les perspectives que représentent la puissance d’innovation des entreprises africaines, en particulier dans le contexte de l’explosion de l’intelligence artificielle. Enfin, pour reprendre les mots d’Acha Leke, ces futurs champions africains n’ont pas seulement pour obligation d’être performants économiquement. Il leur faudra « bien faire, mais aussi faire le bien ».

* L’Africa CEO Forum a été créé en 2012 par Jeune Afrique Media Group et est coorganisé avec l’IFC – groupe de la Banque mondiale.