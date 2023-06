[Vidéo] Makhtar Diop : « La crise climatique donne l’opportunité à l’Afrique de faire différemment »

En marge de l’Africa CEO Forum*, qui se tient à Abidjan les 5 et 6 juin, le directeur général de la Société financière internationale (SFI, ou IFC en anglais), Makhtar Diop, a répondu aux questions de Jeune Afrique.

Dans un contexte de crises successives et d’inflation, l’ex-ministre sénégalais de l’Économie et des Finances réaffirme le soutien de la filiale de la Banque mondiale en faveur du secteur privé. « La Société financière internationale a renforcé ses actions avec un engagement de plus de 36 milliards de dollars, dont environ 10 milliards pour l’Afrique », a-t-il rappelé.

À Lire Au Caire, les capitaux investisseurs face au risque de la contraction

Des céréales locales face au changement climatique

Année après année, les craintes autour de la sécurité alimentaire sur le continent ne faiblissent pas. Makhtar Diop ambitionne de transformer cette situation de crise en aubaine. Celle d’accélérer la production de céréales locales.

À Lire Comment sortir l’Afrique de sa dépendance aux céréales importées

« L’Afrique est le seul continent qui n’a pas connu de révolution verte », assène l’ex-vice-président de la Banque mondiale. Et de poursuivre : « La crise climatique donne l’opportunité à l’Afrique de faire les choses de manière différente. Les céréales locales sont plus résistantes au changement climatique. »

La lutte contre le changement climatique est également devenue une priorité pour l’institution. « Cela se traduit dans nos chiffres. Nous sommes très fiers d’atteindre les 10 milliards d’investissements liés au changement climatique, cela représente plus de 45 % de nos investissements », se réjouit Makhtar Diop.

Sur le rôle de l’IFC, le dirigeant explique travailler avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC). « Nous aidons les banques à utiliser les instruments que nous avons mis en place pour financer le commerce interafricain », détaille celui pour qui « sans ces instruments, la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) est une fiction ».

* L’Africa CEO Forum a été créé en 2012 par Jeune Afrique Media Group et est coorganisé avec l’IFC – Groupe de la Banque mondiale.