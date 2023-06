Affaire Ousmane Sonko : controverse autour d’un verdict

« Son arrestation pourrait intervenir à tout moment, sans délai. » Jeudi 1er juin, en fin d’après-midi, le ministre sénégalais de la Justice, Ismaïla Madior Fall, avait convié les représentants de la presse internationale afin de leur apporter les précisions nécessaires sur la condamnation d’Ousmane Sonko.

Le matin même, la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar avait en effet rendu son verdict contre l’opposant sénégalais, poursuivi pour viols et menaces de mort. Alors qu’il risquait jusqu’à vingt années de réclusion criminelle, et que le procureur avait requis contre lui la peine plancher de dix ans, le président des Patriotes africains pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), qui n’avait pas daigné assister à son procès le 23 mai, a finalement écopé d’une peine à laquelle nul ne s’attendait.

Procureur prévoyant