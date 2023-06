Au Mali, Ras Bath porte plainte contre le procureur qui l’a envoyé en prison

Ras Bath (Mohamed Youssouf Bathily, ici en 2018), activiste et figure de la coalition pour le changement. © Nicolas Remene/Le Pictorium/MAXPPP.

Ras Bath contre-attaque. En détention depuis le 13 mars pour « simulation d’infraction » et « atteinte au crédit de l’État », le journaliste et militant, dont le jugement est attendu le 13 juin, a porté plainte contre Idrissa Hamidou Touré pour « forfaiture, arrestation illégale [et] séquestration », comme l’ont révélé nos confrères de Radio France internationale (RFI).